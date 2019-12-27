Український боксер Василь Ломаченко посів третє місце серед кращих боксерів десятиліття

Варто відзначити, що в цьому рейтингу не враховується вагова категорія.

"Можливо, кращий аматор всіх часів, Ломаченко не тільки виправдав видані аванси, але і показав себе ще краще на професійному рівні. Маючи вражаючий список скальпів, Ломаченко володіє трьома з чотирьох поясів у легкій вазі і може стати безперечним королем дивизона, якщо переможе Теофимо Лопеса в квітні 2020 року", – написано в описі досягнень українського боксера на сайті YahooSports.

До речі, український боксер Василь Ломаченко на даний момент є фаворитом бою з американцем Теофимо Лопесом.

Боксери вийдуть у ринг навесні 2020 і розіграють звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. Аналітики вже зараз визначили шанси суперників на перемогу, а букмекери почали приймати ставки на бій.

Аналітики інформують, що Василь котирується значно вище, а Теофимо практично не має шансів. Ставки на тріумф Ломаченко приймаються з коефіцієнтом 1,25. Показники на нічию досягають рівня 23,00. А котирування на перемогу Лопеса оцінюються в 3,75.

Також ми писали, що український боксер Василь Ломаченко ось уже шість років боксує на професійному рингу.

Також ми писали, що Джервонта Девіс - екс-чемпіон світу у другій напівлегкій вазі заявив, що не поважає чемпіона світу в легкій вазі Василя Ломаченка.

Про це він заявив, коментуючи можливий бій з Ломаченко.

"Його час підходить до кінця, а мій - ні. Я вірю в те, що наш бій відбудеться, але в потрібний час.

Я поважаю його досягнення, але не поважаю, що його звеличують. Він нічого не досяг у цьому світі. У нього чотирнадцять боїв, а він вже франчайзинговий чемпіон", - заявив Девіс.

Нагадаємо, раніше скандальний Теофимо Лопес накинувся на Ломаченко, закликавши відповісти за слова.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко обрав суперника для бою, готується помста за приниження.

Також Politeka писала, що балакучий американець накинувся на Ломаченко, вимагаючи бою.