Россиянин Александр Поветкин и британец Диллиан Уайт провели традиционную дуэль взглядов

2 мая на Manchester Arena пройдет бой между обладателем титула временного чемпиона WBC Диллианом Уайтом и российским боксером Александром Поветкиным.

Во время дуэли взглядов в присутствии промоутера Эдди Хирна Уайтне смог сдержать смех, на что россиянин ответил сдержанной улыбкой.

Ранее мы писали, что британский боксер Диллиан Уайт хочет подраться с россиянином Александром Поветкиным весной этого года.

Известный боксер, который нелестно отзывался об Усике, считает, что поединок против Поветкина получится очень ярким.

"Мы оба не самые подвижные боксеры, поэтому просто прем вперед. Это будет рубка. Поветкин выходит в ринг драться. Давайте выясним, чей левый хук лучше", – сказал Уайт.

Напомним, что обидчик Усика бросил вызов Поветкину: "Это будет рубка".

Как сообщала Politeka, Диллиан Уайт "разнес" Усика.

Также Politeka писала, о том, что Диллиана Уайта выгнали с базы Кличко: "ты меня не нокаутируешь".