Тренер екс-чемпіона світу Джозефа Паркера Кевін Баррі не знає, чи зустрінеться його підопічний з переможцем бою Усик – Чісора

Але він вважає, що такий суперник буде цікавий новозеландцеві.

«Чи буде переможець бою Усик – Чісора нашим наступним суперником? Думаю, що ми повинні бути готові побитися з ким завгодно. Не знаю, чи це буде поєдинок саме з кимось з них, але, що я точно знаю, у надважкій вазі все змінюється дуже швидко. Треба бути постійно готовим скористатися можливістю, коли вона випаде. Це як те, що сталося з Руїсом.

Ми знаємо, що Усик – неймовірний боксер. Він був зіркою в крузервейті. І піднявся в супертяжі. Чісора – важкий досвідчений хлопець, у якого є своя історія з Джозефом. Ми хотіли б битися і з одним, і з другим", - зазначив Кевін Баррі.

Раніше ми писали, що букмекери після анонсу бою Усик - Чісора оновили ставки на переможця поєдинку.

Промоутер Едді Хирн заявив, що боксери зустрінуться навесні, швидше за все, на лондонській О2 Arena. Ця новина змусила букмекерів подивитися котирування на бій і знизити шанси Чісори на успіх.

Так, ставки на перемогу 36-річного Дерека приймаються з коефіцієнтом 5,50, тоді як ще тиждень тому цей показник був 4,33. У свою чергу тріумф Усика оцінюється котируванням 1,12 (було – 1,20). А на нічию тепер можна поставити з коефіцієнтом 34,00 (було – 21,00).