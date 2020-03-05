Тренер экс-чемпиона мира Джозефа Паркера Кевин Барри не знает, встретится ли его подопечный с победителем боя Усик – Чисора

Он считает, что такой соперник будет интересен новозеландцу.

«Будет ли победитель боя Усик – Чисора нашим следующим соперником? Думаю, что мы должны быть готовы подраться с кем угодно. Не знаю, будет ли это поединок именно с кем-то из них, но, что я точно знаю, в супертяжелом весе все меняется очень быстро. Нужно быть постоянно готовым воспользоваться возможностью, когда она выпадет. Это как то, что произошло с Руисом.

Мы знаем, что Усик – невероятный боксер. Он был звездой в крузервейте. И поднялся в супертяжи. Чисора – тяжелый опытный парень, у которого есть своя история с Джозефом. Мы хотели бы драться и с одним, и со вторым", - отметил Кевин Барри.

Ранее мы писали, что букмекеры после анонса боя Усик - Чисора обновили ставки на победителя поединка.

Промоутер Эдди Хирн заявил, что боксеры встретятся весной, скорее всего, на лондонской О2 Arena. Эта новость заставила букмекеров посмотреть котировки на бой и снизить шансы Чисоры на успех.

Так, ставки на победу 36-летнего Дерека принимаются с коэффициентом 5,50, тогда как еще неделю назад этот показатель был равен 4,33. В свою очередь триумф Усика оценивается котировкой 1,12 (было – 1,20). А на ничью теперь можно поставить с коэффициентом 34,00 (было – 21,00).