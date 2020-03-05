Тренер экс-чемпиона мира Джозефа Паркера Кевин Барри не знает, встретится ли его подопечный с победителем боя Усик – Чисора
Он считает, что такой соперник будет интересен новозеландцу.
«Будет ли победитель боя Усик – Чисора нашим следующим соперником? Думаю, что мы должны быть готовы подраться с кем угодно. Не знаю, будет ли это поединок именно с кем-то из них, но, что я точно знаю, в супертяжелом весе все меняется очень быстро. Нужно быть постоянно готовым воспользоваться возможностью, когда она выпадет. Это как то, что произошло с Руисом.
Мы знаем, что Усик – невероятный боксер. Он был звездой в крузервейте. И поднялся в супертяжи. Чисора – тяжелый опытный парень, у которого есть своя история с Джозефом. Мы хотели бы драться и с одним, и со вторым", - отметил Кевин Барри.
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Ранее мы писали, что букмекеры после анонса боя Усик - Чисора обновили ставки на победителя поединка.
Промоутер Эдди Хирн заявил, что боксеры встретятся весной, скорее всего, на лондонской О2 Arena. Эта новость заставила букмекеров посмотреть котировки на бой и снизить шансы Чисоры на успех.
Так, ставки на победу 36-летнего Дерека принимаются с коэффициентом 5,50, тогда как еще неделю назад этот показатель был равен 4,33. В свою очередь триумф Усика оценивается котировкой 1,12 (было – 1,20). А на ничью теперь можно поставить с коэффициентом 34,00 (было – 21,00).
Напомним, Усик перед боем с Чисорой освоил новый вид спорта, видео.
Как сообщала Politeka, Усик показал, как будет "уничтожать" Чисору: видео сокрушительных ударов
Также Politeka писала, что промоутер назвал соперников Джошуа на следующие три боя: Усик лишний.