Український боксер Василь Ломаченко заявив, що не збирається підніматися у вазі і можливо спуститься на дивізіон нижче

Вік боксера є головною причиною.

"В майбутньому, якщо мій промоутер зможе влаштувати бій з бійцем з 59 кг, я спущуся туди. Заради топового суперника. В напівсередню вагу не збираюся. Мені вже не 20 років, мені 31. Легкий дивізіон – це моя природня межа", – сказав Ломаченко.

Раніше ми писали, що тренер і батько Теофимо Лопеса заявив, що українець Василь Ломаченко зобов'язаний провести бій з його сином.

"Бій з Ломаченко вже зроблений. Ми тільки працюємо над грошима і місцем проведення. Але бій уже готовий. Ломаченко не може не дотримуватися своїх слів. Він повинен побитися з нами, тому що інакше Василя сильно поб'ють його люди з України. Скажуть: "Що за хрень?". Ми здобули пояс, він повинен битися з нами. У Ломаченко немає іншого виходу. Я зробив Ломаченку шах. Прямо зараз у нього шах і мат", – заявив Лопес-старший.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко обрав суперника для бою, готується помста за приниження.

Також Politeka писала, що балакучий американець накинувся на Ломаченка, вимагаючи бою.

Нагадаємо, раніше скандальний Теофимо Лопес накинувся на Ломаченка, закликавши відповісти за слова.