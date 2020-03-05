Украинский боксер Василий Ломаченко заявил, что не собирается подниматься в весе и возможно спустится на дивизион ниже

Возраст боксера является главной причиной.

"В будущем, если мой промоутер сможет устроить бой с бойцом из 59 кг, я спущусь туда. Ради топового соперника. В полусредний вес не собираюсь. Мне уже не 20 лет, мне 31. Легкий дивизион – это мой природный предел", – сказал Ломаченко.

Ранее мы писали, что тренер и отец Теофимо Лопеса заявил, что украинец Василий Ломаченко обязан провести бой с его сыном.

"Бой с Ломаченко уже сделан. Мы только работаем над деньгами и местом проведения. Но бой уже готов. Ломаченко не может не придерживаться своих слов. Он должен подраться с нами, потому что иначе Василия сильно побьют его люди из Украины. Скажут: "Что за хрень?". Мы добыли пояс, он должен драться с нами. У Ломаченко нет другого выхода. Я сделал Ломаченко шах. Прямо сейчас у него шах и мат", – заявил Лопес-старший.

Как сообщала Politeka, Ломаченко выбрал соперника для боя, готовится месть за унижения.

Также Politeka писала, что болтливый американец набросился на Ломаченко, требуя боя.

Напомним, ранее скандальный Теофимо Лопес набросился на Ломаченко, призвав ответить за слова.