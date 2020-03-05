Теофимо Лопес-старший заявив, що у Дэвина Хейні немає шансів у поєдинку проти Василя Ломаченка

"Немає ні єдиного шансу, щоб Хейні побив Ломаченко. Василь - занадто швидкий. Хейні - занадто захисний боєць. Ти не можеш побити Ломаченка захистом. Потрібно перемикатися: діяти в захисті і йти вперед, щоб потрясти Василя. Необхідно привнести щось у ринг", - заявив Лопес-старший.

Крім того, батько Лопеса назвав причину, по якій Ломаченко отримав титул.

"Причина, по якій Ломаченко пішов по цьому шляху, де йому подарували новий титул полягає в тому, що не було ні єдиного шансу, щоб він побився з Хейні. Девін не довів нічого, щоб отримати бій з Ломаченком. Мені сподобалося, як WBC зробив все. Вони захистили бійців, що б'ються з людьми, які не заслужили цього", - резюмував Лопес-старший.

Раніше ми писали, що тренер і батько Теофимо Лопеса заявив, що українець Василь Ломаченко зобов'язаний провести бій з його сином.

"Бій з Ломаченком вже зроблений. Ми тільки працюємо над грошима і місцем проведення. Але бій уже готовий. Ломаченко не може не дотримуватися своїх слів. Він повинен побитися з нами, тому що інакше Василя сильно поб'ють його люди з України. Скажуть: "Що за хрень?". Ми здобули пояс, він повинен битися з нами. У Ломаченка немає іншого виходу. Я зробив Ломаченку шах. Прямо зараз у нього шах і мат", – заявив Лопес-старший.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко обрав суперника для бою, готується помста за приниження.

Також Politeka писала, що балакучий американець накинувся на Ломаченка, вимагаючи бою.

Нагадаємо, раніше скандальний Теофимо Лопес накинувся на Ломаченка, закликавши відповісти за слова.