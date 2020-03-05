Теофимо Лопес-старший заявил, что у Дэвина Хэйни нет шансов в поединке против Василия Ломаченко

"Нет ни единого шанса, чтобы Хэйни побил Ломаченко. Василий - слишком быстрый. Хэйни - слишком защитный боец. Ты не можешь побить Ломаченко защитой. Нужно переключаться: действовать в защите и идти вперед, чтобы потрясти Василия. Необходимо привнести кое-что в ринг", - заявил Лопес-старший.

Кроме того, отец Лопеса назвал причину, по которой Ломаченко получил титул.

"Причина, по которой Ломаченко пошел по этому пути, где ему подарили новый титул заключается в том, что не было ни единого шанса, чтобы он подрался с Хэйни. Девин не доказал ничего, чтобы получить бой с Ломаченко. Мне понравилось, как WBC сделал все. Они защитили бойцов, дерущихся с людьми, которые не заслужили этого", - резюмировал Лопес-старший.

Ранее мы писали, что тренер и отец Теофимо Лопеса заявил, что украинец Василий Ломаченко обязан провести бой с его сыном.

"Бой с Ломаченко уже сделан. Мы только работаем над деньгами и местом проведения. Но бой уже готов. Ломаченко не может не придерживаться своих слов. Он должен подраться с нами, потому что иначе Василия сильно побьют его люди из Украины. Скажут: "Что за хрень?". Мы добыли пояс, он должен драться с нами. У Ломаченко нет другого выхода. Я сделал Ломаченко шах. Прямо сейчас у него шах и мат", – заявил Лопес-старший.

Как сообщала Politeka, Ломаченко выбрал соперника для боя, готовится месть за унижения.

Также Politeka писала, что болтливый американец набросился на Ломаченко, требуя боя.

Напомним, ранее скандальный Теофимо Лопес набросился на Ломаченко, призвав ответить за слова.