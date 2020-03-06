Тайсон Ф'юрі заявив, що хоче відкрити тренувальний зал для молодих боксерів

"В даний момент я займаюся відкриттям боксерського залу. Роботи в цьому напрямку вже ведуться повним ходом. Колись у дитинстві у мене була можливість прийти в зал і стати тим, ким я є зараз.

Хочу подарувати дітям таку можливість. Поки що моя робота - це все моє хобі. Але після відходу з боксу я зможу присвятити новому заняттю більше часу", - заявив Тайсон в ефірі ITV.

Раніше ми писали, що Тайсон Ф'юрі в черговий раз підтвердив, що збирається завершити кар'єру після бою проти Ентоні Джошуа.

Переможець цього поєдинку стане абсолютним чемпіоном світу.

«У мене залишилося ще два бої, потім настане час серйозно замислитися про те, що робити далі. Скільки можна? Я не програю вже у 31 поєдинку, вже 12 років виступаю в професійному боксі.

Я вже став чемпіоном світу у важкій вазі. Після перемоги над Кличком я отримав всі титули. Думаю, останній бій буде з Ентоні Джошуа», - про це «Циганський король» розповів на шоу This Morning.

Крім того, непереможений британо-ірландський боксер-професіонал Тайсон Ф'юрі показав у своєму Instagram фото, на якому відображена його трансформація.

За два роки тренувань «Циганський король» перетворився з товстуна в нокаутера, який переміг Деонтея Вайлдера.

Крім того, Politeka писала про поєдинок Фьюри-Уайлдер: тріумф британця і найяскравіші моменти поєдинку.

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