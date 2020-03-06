Тайсон Ф'юрі заявив, що хоче відкрити тренувальний зал для молодих боксерів
"В даний момент я займаюся відкриттям боксерського залу. Роботи в цьому напрямку вже ведуться повним ходом. Колись у дитинстві у мене була можливість прийти в зал і стати тим, ким я є зараз.
Хочу подарувати дітям таку можливість. Поки що моя робота - це все моє хобі. Але після відходу з боксу я зможу присвятити новому заняттю більше часу", - заявив Тайсон в ефірі ITV.
Раніше ми писали, що Тайсон Ф'юрі в черговий раз підтвердив, що збирається завершити кар'єру після бою проти Ентоні Джошуа.
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Переможець цього поєдинку стане абсолютним чемпіоном світу.
«У мене залишилося ще два бої, потім настане час серйозно замислитися про те, що робити далі. Скільки можна? Я не програю вже у 31 поєдинку, вже 12 років виступаю в професійному боксі.
Я вже став чемпіоном світу у важкій вазі. Після перемоги над Кличком я отримав всі титули. Думаю, останній бій буде з Ентоні Джошуа», - про це «Циганський король» розповів на шоу This Morning.
Крім того, непереможений британо-ірландський боксер-професіонал Тайсон Ф'юрі показав у своєму Instagram фото, на якому відображена його трансформація.
За два роки тренувань «Циганський король» перетворився з товстуна в нокаутера, який переміг Деонтея Вайлдера.
Крім того, Politeka писала про поєдинок Фьюри-Уайлдер: тріумф британця і найяскравіші моменти поєдинку.
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