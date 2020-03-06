Тайсон Фьюри заявил, что хочет открыть тренировочный зал для молодых боксеров
"В данный момент я занимаюсь открытием боксерского зала. Работы в этом направлении уже ведутся полным ходом. Когда-то в детстве у меня была возможность прийти в зал и стать тем, кем я являюсь сейчас.
Хочу подарить детям такую же возможность. Пока что моя работа - это все мое хобби. Но после ухода из бокса я смогу посвятить новому занятию больше времени", - заявил Тайсон в эфире ITV.
Ранее мы писали, что Тайсон Фьюри в очередной раз подтвердил, что собирается завершить карьеру после боя против Энтони Джошуа.
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Победитель этого поединка станет абсолютным чемпионом мира.
«У меня осталось еще два боя, потом настанет время серьезно задуматься о том, что делать дальше. Сколько можно? Я не проигрываю уже в 31 поединке, уже 12 лет выступаю в профессиональном боксе.
Я уже стал чемпионом мира в тяжелом весе. После победы над Кличко я получил все титулы. Думаю, последний бой будет с Энтони Джошуа», - об этом «Цыганский король» рассказал на шоу This Morning.
Кроме того, непобежденный британо-ирландский боксер-профессионал Тайсон Фьюри показал в своем Instagram фото, на котором отображена его трансформация.
За два года тренировок «Цыганский король» превратился из толстяка в нокаутера, который победил Деонтея Уайлдера.
Кроме того, Politeka писала о поединке Фьюри-Уайлдер: триумф британца и самые яркие моменты поединка.
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