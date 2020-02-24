В Лас-Вегасе в ночь с 22 на 23 февраля прошел поединок за титул чемпиона мира по версии WBC между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером

Об этом сообщает Politeka.

Британский боксер супертяжелого веса Тайсон Фьюри нокаутировал соперника в 7 раунде и отобрал титул чемпиона мира по версии WBC.

Уайлдер начал спорить с судьей о результате боя и выразил непонимание своей команде, почему остановили поединок.

Ранее мы писали, что перед боем Тайсон Фьюри заявил, что его не впечатляют нокауты Деонтея Уайлдера.

Британский боксер отметил, что бывший лидер хэвивейта Владимир Кличко бил сильнее, чем американец.

«Уайлдер не может быть самым грозным панчером, поскольку он не смог нокаутировать «Цыганского короля». Я принял его мощнейшие удары на челюсть и смог подняться. Не думаю, что Деонтей бьет сильнее, чем Кличко. Владимир обладал сокрушительным нокаутирующим ударом, к тому же он провел больше боев, чем Уайлдер. Не поймите меня неправильно, ведь все супертяжеловесы обладают тяжелым ударом. Просто в случае с Уайлдером главную роль играет не мощь, а скорость, с которой он доносит удары", - рассказывает Фьюри .

В то же время, Фьюри отметил, что у Уайлдера боксерский интеллект више, чем чем у бойцов вроде Кличко.

"У Уайлдера нормальный боксерский интеллект. Но в этом плане он не сравнится с парнями вроде Владимира Кличко», - резюмировал Уайлдер.

Кроме того, Politeka писала о поединке Фьюри-Уайлдер: триумф британца и самые яркие моменты поединка.

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