Британский боксер Тайсон Фьюри одержал победу над американцем Деонтеем Уайлдером в поединке, который состоялся в Лас-Вегасе

Об этом сообщает Politeka.

Так, Фьюри, по результатам боя, одержал пояс чемпиона мира по версии WBC. Рефери был вынужден остановить бой на седьмом раунде из-за явного перевеса Тайсона.

Уточним, что Фьюри эпатажно вышел на ринг и буквально с первых секунд захватил инициативу. В 3-м раунде Деонтей угодил в нокдаун после мощного удара Фьюри. Судья досчитал до восьми, и лишь гонг спас Уайлдера от проигрыша.

Как сообщалось ранее, чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер в свое время объявил, что он уверен, что победит всех легенд супертяжелого веса

«Я и Тайсон образца 1986 года? Я бы надрал ему задницу! Давайте будем серьезными. Я знаю, что людям нравится хвалить старые времена, но, как и в любую другую эпоху, я был бы номером один», — сказал «Бронзовый бомбардировщик».

Майк Тайсон отреагировал на слова своего преемника на чемпионском престоле.

«Не знаю, побью ли я его. Но мне нравится его настрой, потому что у меня было такое же мышление. Он должен обладать таким отношением как чемпион мира в супертяжелом весе, это ведь нечто особенное», - заявил Уайлдер.

Как сообщала Politeka, Фьюри показал, как выглядел при весе более 180 кг: "Нет ничего невозможного".

Также мы писали, что в реванше Уайлдер – Фьюри: эксперты назвали фаворита супербоя.