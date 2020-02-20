Чемпіон світу в суперважкій вазі Деонтей Уайлдер і британець Тайсон Ф'юрі побилися на фінальній прес-конференції напередодні бою-реваншу

Уайлдер і Ф'юрі один навпроти одного і почали про щось емоційно говорити, після чого американець штовхнув британця.

Wilder and Fury get into it pic.twitter.com/x56T5bRzcG — DailySportsDosage (@OfficalDSD) February 19, 2020

Бійку зупинили члени команд боксерів і охорони.

До речі, ми писали що чемпіон світу в суперважкій вазі Деонтей Вайлдер розповів, в якому раунді нокаутує Тайсона Ф'юрі.

Бій-реванш відбудеться 22 лютого в Лас-Вегасі.

Нагадаємо, раніше Ф'юрі заявив, що вирубить Вайлдера у другому раунді, і ось з'явилась відповідь.

"У нашому першому бою, завершився внічию, я хотів за всяку ціну дати глядачам нокаут. Я просто хотів завершити бій нокаутом. Я двічі відправив Ф'юрі на канвас, він піднявся, і це був спірний момент. Коли я нокаутую Ф'юрі, напевно отримаю визнання, яке заслужив багато років тому. Ти можеш не отримати цього, коли бажаєш, але подібні речі завжди приходять вчасно", - заявив Уайлдер.

22 лютого Уайлдер планує "відключити" Ф'юрі з сьомої по дев'яту хвилину бою.

"Просто не кліпайте очима, і крапка. Будьте дуже уважні в третьому раунді. Ф'юрі каже про другому раунді, але зберігайте пильність в третьому. Містер Ф'юрі дуже любить рестлінг. Я вважаю, що буду бити його, і після мого нокауту він опиниться за межами рингу", – пригрозив "Циганському королю" Деонтей Вайлдер

Як повідомляла Politeka, Ф'юрі показав, як виглядав при вазі понад 180 кг: "Немає нічого неможливого".

Також ми писали, що в реванш Уайлдер – Ф'юрі: експерти назвали фаворита супербою.