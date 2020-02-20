Чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер и британец Тайсон Фьюри подрались на финальной пресс-конференции накануне боя-реванша

Уайлдер и Фьюри друг напротив друга и начали о чем-то эмоционально говорить, после чего американец толкнул британца.

Wilder and Fury get into it pic.twitter.com/x56T5bRzcG — DailySportsDosage (@OfficalDSD) February 19, 2020

Драку остановили члены команд боксеров и охране.

К слову, мы писали что непобедимый чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер рассказал, в каком раунде нокаутирует Тайсона Фьюри.

Бой-реванш состоится 22 февраля в Лас-Вегасе.

Напомним, ранее Фьюри заявил, что вырубит Уайлдера во втором раунде, и вот появился ответ.

"В нашем первом бою, завершившемся вничью, я хотел любой ценой дать зрителям нокаут. Я просто желал завершить бой нокаутом. Я дважды отправил Фьюри на канвас, он поднялся, и это был спорный момент. Когда я нокаутирую Фьюри, наверняка получу признание, которое заслужил много лет назад. Ты можешь не получить этого, когда желаешь, но подобные вещи всегда приходят вовремя", - заявил Уайлдер.

22 февраля Уайлдер планирует "отключить" Фьюри с седьмой по девятую минуту боя.

"Просто не моргайте глазами, и точка. Будьте очень внимательны в третьем раунде. Фьюри говорит о втором раунде, но сохраняйте бдительность в третьем. Мистер Фьюри очень любит рестлинг. Я полагаю, что буду бить его, и после моего нокаута он окажется за пределами ринга", – пригрозил "Цыганскому королю" Деонтей Уайлдер

Как сообщала Politeka, Фьюри показал, как выглядел при весе более 180 кг: "Нет ничего невозможного".

Также мы писали, что в реванше Уайлдер – Фьюри: эксперты назвали фаворита супербоя.