Чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер и британец Тайсон Фьюри подрались на финальной пресс-конференции накануне боя-реванша
Уайлдер и Фьюри друг напротив друга и начали о чем-то эмоционально говорить, после чего американец толкнул британца.
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К слову, мы писали что непобедимый чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер рассказал, в каком раунде нокаутирует Тайсона Фьюри.
Бой-реванш состоится 22 февраля в Лас-Вегасе.
Напомним, ранее Фьюри заявил, что вырубит Уайлдера во втором раунде, и вот появился ответ.
"В нашем первом бою, завершившемся вничью, я хотел любой ценой дать зрителям нокаут. Я просто желал завершить бой нокаутом. Я дважды отправил Фьюри на канвас, он поднялся, и это был спорный момент. Когда я нокаутирую Фьюри, наверняка получу признание, которое заслужил много лет назад. Ты можешь не получить этого, когда желаешь, но подобные вещи всегда приходят вовремя", - заявил Уайлдер.
22 февраля Уайлдер планирует "отключить" Фьюри с седьмой по девятую минуту боя.
"Просто не моргайте глазами, и точка. Будьте очень внимательны в третьем раунде. Фьюри говорит о втором раунде, но сохраняйте бдительность в третьем. Мистер Фьюри очень любит рестлинг. Я полагаю, что буду бить его, и после моего нокаута он окажется за пределами ринга", – пригрозил "Цыганскому королю" Деонтей Уайлдер
Как сообщала Politeka, Фьюри показал, как выглядел при весе более 180 кг: "Нет ничего невозможного".
Также мы писали, что в реванше Уайлдер – Фьюри: эксперты назвали фаворита супербоя.