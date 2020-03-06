Британець Ділліан Уайт впевнений, що його суперник росіянин Олександр Повєткін під час бою і відлетить у нокаут

Відомий боксер, який несхвально відгукувався про Усика, зробив заяву щодо бою.

«Думаю, настав час розбавити мій стиль і показати щось нове. Всі знають про мій лівий збоку, і команда суперника буде це вивчати, але коли я покажу дещо ще і потушу йому світло, вони скажуть: «Вау, у цього хлопця відмінний правий прямий, або аперкот». Побачимо», - заявив Уайт.

Раніше ми писали, що колишній спаринг-партнер Володимира Кличка, відомий супертяж Ділліан Вайт, висловився про можливі поєдинки Олександра Усика проти Чісори і Джошуа.

Уайт заявив, що Усик недооцінює Чісору. «Якщо Дерек буде у формі, то він поб'є Усика. Для Олександра це буде пекельний бій. Він думає, що зможе легко перемогти Чісору, перебоксувати його, але він помиляється. Якщо Дерек буде у формі, то він переможе Усика. Я впевнений в цьому на 100%.

Джошуа свій наступний бій проведе проти Пулєва і переможе нокаутом. З Усиком йому буде складніше, так як українець хитріше, але Джошуа переможе і його», - сказав Уайт.

Нагадаємо, що кривдник Усика кинув виклик Повєткіну: "Це буде рубка".

Як повідомляла Politeka, Ділліан Вайт "розніс" Усика.

Також Politeka писала, про те, що Ділліана Уайта вигнали з бази Кличко: "ти мене не нокаутуєш".