Британец Диллиан Уайт уверен, что его соперник россиянин Александр Поветкин во время их боя и улетит в нокаут

Известный боксер, который нелестно отзывался об Усике, сделал заявление относительно боя.

«Думаю, настало время разбавить мой стиль и показать что-то новое. Все знают о моем левом сбоку, и команда соперника будет это изучать, но когда я покажу кое-что еще и потушу ему свет, они скажут: «Вау, у этого парня отличный правый прямой, или апперкот». Увидим», - заявил Уайт.

Ранее мы писали, что бывший спарринг-партнер Владимира Кличко, известный супертяж Диллиан Уайт, высказался о возможных поединках Александра Усика против Чисоры и Джошуа.

Уайт заявил, что Усик недооценивает Чисору. «Если Дерек будет в форме, то он побьет Усика. Для Александра это будет адский бой. Он думает, что сможет легко победить Чисору, перебоксировать его, но он ошибается. Если Дерек будет в форме, то он победит Усика. Я уверен в этом на 100%.

Джошуа свой следующий бой проведет против Пулева и победит его нокаутом. С Усиком ему будет сложнее, так как украинец хитрее, но Джошуа победит и его», - сказал Уайт.

Напомним, что обидчик Усика бросил вызов Поветкину: "Это будет рубка".

Как сообщала Politeka, Диллиан Уайт "разнес" Усика.

Также Politeka писала, о том, что Диллиана Уайта выгнали с базы Кличко: "ты меня не нокаутируешь".