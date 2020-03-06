Український боксер Олександр Усик готується до бою проти Дерека Чісори

Бій Усик - Чісора відбудеться 23 травня на арені O2 в Лондоні.

Про це повідомив експерт Ден Рафаель з посиланням на промоутера Усика Едді Хірна.

В Instagram Усик поділився відео з тренування.

Фолловери боксера пишуть в коментарях слова підтримки: "Ти 🔥💪, респект тобі, хай бог тобі дасть сили продовжувати в тому ж дусі і темпі!", "

Бажаю тобі перевершити Мухамеда Алі, від усього серця🙏 Саня топлю за тебе завжди👊", "Давай брат Ф'юрі відлупи 👊💪", "З Ємельяненко треба виходити".

Раніше ми писали, що фанат українського боксера Олександра Усика зробив тату з зображенням кумира.

"Чим більше малюю портретів цього крутого дядька, тим більшою повагою наповнююсь до нього і його справи", - підписав фото тату-майстер.

Усик відреагував на дану роботу і поставив лайк на посаду.

Фоловерам сподобалося тату і вони всіляко захоплюються роботою в коментарях: "Ай який славний дядько вийшов👍🔥", " Вогонь!🔥🔥", "💪сильно", "😍😍😍 дуже круто".

Нагадаємо, Усик перед боєм з Чісорою освоїв новий вид спорту, відео.

Як повідомляла Politeka, Усик показав, як буде "знищувати" Чісору: відео нищівних ударів

Також Politeka писала, що промоутер назвав суперників Джошуа на наступні три бою: Усик зайвий.