Усик поделился видео одной из тренировок

Украинский боксер Александр Усик готовится к бою против Дерека Чисоры

Бой Усик - Чисора пройдет 23 мая на арене O2 в Лондоне.

Об этом сообщил эксперт Дэн Рафаэль со ссылкой на со-промоутера Усика Эдди Хирна.

В Instagram Усик поделился видео одной из тренировок.

Фолловеры боксера пишут в комментариях слова поддержки: "Ты 🔥💪, респект тебе, пусть даст тебе бог силы продолжать в том же духе и темпе!", "

Желаю тебе превзойти Мухамеда Али, от всего сердца🙏 Саня топлю за тебя всегда👊", "Давай брат Фьюри отлупи 👊💪", " С Емельяненко надо выходить".

Ранее мы писали, что фанат украинского боксера Александра Усика сделал тату с изображением кумира.

"Чем больше рисую портретов этого крутого дядьки, тем большим уважением пропитываюсь к нему и его делу", - подписал фото тату-мастер.

Усик отреагировал на данную работу и поставил лайк на пост.

Фолловерам понравилось тату и они всячески восторгаются работой в комментариях: " Ай какой славный дядька вышел👍🔥", " Огонь!🔥🔥", " 💪сильно", " 😍😍😍 очень круто".

Напомним, Усик перед боем с Чисорой освоил новый вид спорта, видео.

Как сообщала Politeka, Усик показал, как будет "уничтожать" Чисору: видео сокрушительных ударов

Также Politeka писала, что промоутер назвал соперников Джошуа на следующие три боя: Усик лишний.