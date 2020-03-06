Украинский боксер Александр Усик готовится к бою против Дерека Чисоры 

Бой Усик - Чисора пройдет 23 мая на арене O2 в Лондоне.

Об этом сообщил эксперт Дэн Рафаэль со ссылкой на со-промоутера Усика Эдди Хирна.

В Instagram Усик поделился видео одной из тренировок.

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Фолловеры боксера пишут в комментариях слова поддержки:  "Ты 🔥💪, респект тебе, пусть даст тебе бог силы продолжать в том же духе и темпе!", " 
Желаю тебе превзойти Мухамеда Али, от всего сердца🙏 Саня топлю за тебя всегда👊",  "Давай брат Фьюри отлупи 👊💪", " С Емельяненко надо выходить".

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🎯 @boxraw #Undisputed17

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Ранее мы писали, что фанат украинского боксера Александра Усика сделал тату с изображением кумира.

"Чем больше рисую портретов этого крутого дядьки, тем большим уважением пропитываюсь к нему и его делу", - подписал фото тату-мастер.

Усик отреагировал на данную работу и поставил лайк на пост.

Фолловерам понравилось тату и они всячески восторгаются работой в комментариях: " Ай какой славный дядька вышел👍🔥", " Огонь!🔥🔥", " 💪сильно", " 😍😍😍 очень круто". 

Напомним, Усик перед боем с Чисорой освоил новый вид спорта, видео.

Как сообщала Politeka, Усик показал, как будет "уничтожать" Чисору: видео сокрушительных ударов

Также Politeka писала, что промоутер назвал соперников Джошуа на следующие три боя: Усик лишний.