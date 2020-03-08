Судді позбавили перемоги українського боксера Сергія Радченка в бою з Артуром Шпилькою з Польщі

8 березня відбувся поєдинок у важкій вазі. Боксери зустрілися на рингу арени Hala Sportowa у польському місті Ломжа.

Сергій Радченко (7-6, 2 нокаутом) і Артур Шпилька (24-4, 16 нокаутом) билися 10 раундів. В результаті поляк переміг за рішенням суддів, які виставили такі бали: 95:93, 95:93, 94:94.

За час бою 32-річний український спортсмен двічі відправляв суперника у нокдаун (на 3-му і 5-му раунді). Це могло принести йому перемогу, але у 9-му раунді рефері зафіксували удар передпліччям з боку Сергія Радченка і зняли з нього бали.

Українці, які спостерігали за боєм, обурені рішенням суддів. В соціальних мережах вони припустили, що Радченко просто "засудили". Адже бій проходив у Польщі, на батьківщині Артура Шпильки.

"Засудили с*ки. Я був в шоці коли шпиль віддали перемогу"; "Цих суддів потрібно дискваліфікувати негайно, інакше – ганьба"; "У них там щодо цього дуже розвинене (засуджування). Там без нокауту часом неможливо виграти. Так само, коли Радченко боксував з Бальским, не було нокдаунів... але, на мою думку, виграв бій, а тут взагалі немає слів ..."; "Шпильці віддали в честь 8 березня"; "Як же принижують бокс, гидко дивитися ці бої. Фанати дивляться, хворіють, а судді беруть і псують настрій ... мовчу вже про почуття самого боксера..."; "Всі розуміють, що судді куплені"; "Тепер добивати потрібно, щоб питань не було, переможець повинен вийти з рингу,а не винести".

Кілька років тому Сергій Радченко потрапив у схожу історію. Йому не вистачило зовсім трохи очок, щоб здобути перемогу над колишнім чемпіоном світу у важкій вазі за версією WBO Кшиштофом Гловакци (29-1, 18 КО). Сутичка затягнулася на 12 раундів і завершився одноголосним рішенням суддів на користь поляка (77:74, 77:74, 77:74).

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