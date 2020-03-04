Владимир Кличко прокомментировал скандал, в который попал украинский тяжеловес Виктор Выхрист

Кличко поддержал Выхриста в конфликте с Федерацией бокса Украины.

"Наказывать тренера и менеджера Выхриста – это абсолютная глупость. Чем же тогда Ломаченко со своим легендарным отцом, Александр Усик или мы с братом отличаемся от Выхриста? Всех нас с Виктором объединяет одно – мы хотели развиваться как боксеры. Честно говоря, прочитав интервью с Вячеславом Глазковым, был разочарован методами работы руководства ФБУ. У меня нет сомнений, что все, сказанное Глазковым, является правдой", – передает слова Владимира Кличко MixSport.

Напомним, после перехода Выхриста в профессионалы, исполком ФБУ выступил с инициативой дисквалифицировать на три года личного тренера боксера Александра Ляхового и на этот же срок запретить менеджеру Выхриста Андрею Котельнику принимать участие в любых официальных мероприятиях ФБУ.

Экс-претендент на звание чемпиона мира Вячеслав Глазков в одном из интервью рассказал, что глава ФБУ Владимир Продивус практикует так называемые "откаты" за переход боксеров-любителей в профессионалы.

Ранее мы писали, что бывший лидер супертяжелого дивизиона Владимир Кличко в очередной раз заговорил о возможном возвращении в ринг.

Накануне поединка Фьюри - Уайлдер украинец намекнул, что может вернуться в бокс. Некоторые восприняли слова Кличко как шутку, но экс-чемпион мира Вячеслав Сенченко уверен, что 43-летний Владимир все еще может возобновить карьеру.

Более того, Сенченко считает, что даже сейчас Кличко способен дать «Цыганскому королю» серьезный бой.

«Он никогда не забрасывал тренировочный процесс, поддерживает себя в отличной форме. Может быть, не на пике, но если ему провести лагерь месяца три, то он будет на пике. Я думаю, он вполне и в этом году мог бы выйти против Фьюри».

Вячеслав предположил, что причиной поражения Кличко в бою с Фьюри стали психологические игры со стороны британца.

«Владимир был зажат, не раскрылся в том бою. Конечно, он сильнее Фьюри как боксер. Было бы интересно увидеть реванш сразу. Жалко, что он так и не состоялся».

Напомним, Усик уничтожил Кличко в спарринге.

Как сообщала Politeka, Кличко назвал главную причину, из-за которой он вернется на профиринг.

Также Politeka писала, про экс-невеста Кличко резко сменила имидж и ошарашила новой внешностью.