Судьи лишили победы украинского боксера Сергея Радченко в бою с Артуром Шпилькой из Польши

8 марта состоялся поединок в тяжелом весе. Боксеры встретились на ринге арены Hala Sportowa в польском городе Ломжа.

Сергей Радченко (7-6, 2 нокаутом) и Артур Шпилька (24-4, 16 нокаутом) сражались 10 раундов. В итоге поляк победил по решению судей, которые выставили такие баллы: 95:93, 95:93, 94:94.

За время боя 32-летний украинский спортсмен два раза отправлял противника в нокдаун (на 3-м и 5-м раунде). Это могло принести ему победу, но в 9-м раунде рефери зафиксировали удар предплечьем со стороны Сергея Радченко и сняли с него баллы.

Украинцы, наблюдавшие за боем, возмутились решением судей. В социальных сетях они предположили, что Радченко попросту "засудили". Ведь бой проходил в Польше, на родине Артура Шпильки.

"Засудили с*ки. Я был в шоке когда шпиль отдали победу"; "Этих судей нужно дисквалифицировать немедленно, иначе – позор"; "У них там к тому же очень развито (засуживание). Там без нокаута невозможно временами выиграть. Так же, когда Радченко боксировал с Бальским, не было нокдаунов... но, по-моему мнению, выиграл бой, а здесь вообще нет слов ..."; "Шпильке отдали в честь 8 марта"; "Как же унижают бокс, противно смотреть эти бои. Фанаты смотрят, болеют, а судьи берут и портят настроение ... молчу уже про чувства самого боксера..."; "Все понимают, что судьи куплены"; "Теперь добивать нужно, чтобы вопросов не было, победитель должен выйти с ринга,а не вынести".

Несколько лет назад Сергей Радченко попал в похожу историю. Ему не хватило совсем немного очков, чтобы одержать победу над бывшим чемпионом мира в тяжелом весе по версии WBO Кшиштофом Гловакци (29-1, 18 КО). Схватка затянулась на 12 раундов и завершилась единогласным решением судей в пользу поляка (77:74, 77:74, 77:74).

Напомним, что Кличко вмешался в громкий скандал в украинском боксе: "Это абсолютная глупость".

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