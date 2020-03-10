Український боксер Олександр Усик зможе поборотися за чемпіонський пояс в цьому році, якщо Джошуа і Ф'юрі не зможуть організувати об'єднувальний бій
Про це розповів промоутер Едді Хирн.
"Усик повинен перемогти Чісору. Але якщо Джошуа не буде битися з Ф'юрі або Вайлдером, якщо той виграє другий матч-реванш, ми будемо битися з переможцем бою Усик – Джошуа. Якщо в грудні AJ поб'ється з Ф'юрі, то переможець цього бою повинен буде підписати контракт з Ділліаном Уайтом", – наводить слова Хірна Boxing Scene.
Раніше ми писали, що британський супертяж Хьюї Ф'юрі дав прогноз на потенційний поєдинок Джошуа – Пулєв, а також висловив думку про те, що український супертяж Олександр Усик стане самим складним опонентом для британського чемпіона.
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«Це точно буде найважчий бій для Джошуа. Олександр Усик — це дуже хороший боєць. Але чи так він хороший в суперважкій вазі проти супертяжів? Скоро ми дізнаємося», - заявив Ф'юрі.
Нагадаємо, Усик перед боєм з Чісорою освоїв новий вид спорту, відео.
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Також Politeka писала, що промоутер назвав суперників Джошуа на наступні три бою: Усик зайвий.