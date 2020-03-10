Украинский боксер Александр Усик сможет побороться за чемпионский пояс в этом году, если Джошуа и Фьюри не смогут организовать объединительный бой

Об этом рассказал промоутер Эдди Хирн.

"Усик должен победить Чисору. Но если Джошуа не будет драться с Фьюри или Уайлдером, если тот выиграет второй матч-реванш, мы будем сражаться с победителем боя Усик – Джошуа. Если в декабре AJ подерется с Фьюри, то победитель этого боя должен будет подписать контракт с Диллианом Уайтом", – приводит слова Хирна Boxing Scene.

Ранее мы писали, что британский супертяжеловес Хьюи Фьюри дал прогноз на потенциальный поединок Джошуа – Пулев, а также выразил мнение о том, что украинский супертяж Александр Усик станет самым сложным оппонентом для британского чемпиона.

«Это точно будет самый тяжёлый бой для Джошуа. Александр Усик — это очень хороший боец. Но так ли он хорош в супертяжёлом весе против супертяжей? Скоро мы это узнаем», - заявил Фьюри.

Напомним, Усик перед боем с Чисорой освоил новый вид спорта, видео.

Как сообщала Politeka, Усик показал, как будет "уничтожать" Чисору: видео сокрушительных ударов

Также Politeka писала, что промоутер назвал соперников Джошуа на следующие три боя: Усик лишний.