Американський боксер-професіонал Шеннон Бріггс розмістив фото з відрізаною головою екс-чемпіона світу Володимира Кличка

Бріггс опублікував у своєму Instagram фотографію, де він тримає на підносі голову українського боксера, підписавши: "Ти дозволиш?"

Далеко не всі фолловери Шеннона схвально відреагували на запис: "Кличко вб'є тебе в цьому бою", "Навіть його голови вистачить, щоб перемогти тебе", "Вибрав молодшого брата, тому що старший тебе побив".

Раніше ми писали, що український боксер і колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко в інтерв'ю розповів, заради чого може повернутися на ринг

«Всі мене питають: «Коли ти повернешся? Ну коли ти повернешся?». Якщо я повернуся, то тільки для того, щоб бити рекорди, а не обличчя. Знову ж таки, у мене немає ніяких планів з приводу повернення. Мені є чим зайнятися у житті. Давайте подивимося, що буде далі», - передає слова Кличка xsport.ua.

Як повідомляла Politeka, Ф'юрі показав, як виглядав при вазі понад 180 кг: "Немає нічого неможливого".

Також ми писали, що в реванш Уайлдер – Ф'юрі: експерти назвали фаворита супербою.