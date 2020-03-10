Американский боксер-профессионал Шеннон Бриггс разместил фото с отрезанной головой экс-чемпиона мира Владимира Кличко
Бриггс опубликовал в своем Instagram фотографию, где он держит на подносе голову украинского боксера, подписав: "Ты позволишь?"
Далеко не все подписчики Шэннона с одобрением отреагировали на запись: "Кличко убьет тебя в настоящем бою", "Даже его головы хватит, чтобы победить тебя", "Выбрал младшего брата, потому что старший тебя побил".
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Ранее мы писали, что украинский боксер и бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко в интервью рассказал, ради чего может вернуться на ринг
«Все спрашивают меня: «Когда ты вернешься? Ну когда ты вернешься?». Если я вернусь, то только для того, чтобы бить рекорды, а не лица. Опять же, у меня нет никаких планов по поводу возвращения. Мне есть чем заняться в жизни. Давайте посмотрим, что будет дальше», - передает слова Кличко xsport.ua.
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