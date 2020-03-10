Український боксер Олександр Усик поділився рідкісним фото з чемпіоном світу в легкій вазі Василем Ломаченком

На своїй сторінці в Instagram Усик опублікував спільне фото з підписом "Брати".

Шанувальники іменитих українських боксерів в коментарях пишаються хлопцями і пишуть слова підтримки: "ГОРДІСТЬ УКРАЇНИ🇺🇦НІ ХТО ТАК НЕ ПРО СЛАВИВ УКРАЇНУ ЯК ЦІ ХЛОПЦІ! НАЙКРАЩІ!🇺🇦, "Українська сила", "Дві Легенди！！！🇺🇦🇺🇦🇺🇦 Українські Богатирі", "Красунчики! Справжні українці".

Раніше ми писали, що український боксер Олександр Усик розповів, у чому полягає тренерський феномен Анатолія Ломаченка.

Випадок перед фіналом Ігор у Лондоні, на думку Усика, відповідає на це питання.

Усик зазначив, що тренер Ломаченко своєрідно мотивував боксера на перемогу.

"Він каже: «Слухай, а от якщо ти не виграєш медаль, то що?» Я кажу: «Так ні, адже я йшов до цього, біг, плив, летів повз. Ви мені це спеціально говорите». Я хотів встати і піти.

А він посадив мене і каже: «А якщо так станеться?». Я кажу: «Та ні, я до кінця, кістьми ляжу, зубами, всім, чим завгодно».

Він запитує, а що, якщо судді. Я не хотів цього чути, закрив вуха. Він каже, що по-іншому будемо спілкуватися: «Без чого ти не бачиш сенсу свого життя? Без сім'ї або без золотої медалі?»

Я відповів, що сім'я – це те, заради чого я все це роблю. Він каже: «Ось. І твоїй родині потрібна золота медаль», - розповів Усик.

Нагадаємо, Усик перед боєм з Чісорою освоїв новий вид спорту, відео.

Як повідомляла Politeka, Усик показав, як буде "знищувати" Чісору: відео нищівних ударів

Також Politeka писала, що промоутер назвав суперників Джошуа на наступні три бою: Усик зайвий.