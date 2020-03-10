Украинский боксер Александр Усик поделился редким фото с чемпионом мира в легком весе Василием Ломаченко

На своей странице в Instagram Усик опубликовал совместное фото с подписью "Братья".

Поклонники именитых украинских боксеров в комментариях гордятся парнями и пишут слова поддержки: "ГОРДОСТЬ УКРАИНЫ🇺🇦НИ КТО ТАК НЕ ПРО СЛАВИЛ УКРАИНУ КАК ЭТИ РЕБЯТА!ЛУЧШИЕ!🇺🇦, "Украинская мощь", "Две Легенды！！！🇺🇦🇺🇦🇺🇦 Украинские Богатыри", "Красавчики! Настоящие украинцы".

Ранее мы писали, что украинский боксер Александр Усик рассказал, в чем состоит тренерский феномен Анатолия Ломаченко.

Случай перед финалом Игр в Лондоне, по мнению Усика, отвечает на этот вопрос.

Усик отметил, что тренер Ломаченко своеобразно мотивировал боксера на победу.

"Он говорит: «Слушай, а вот если ты не выиграешь медаль, то что?» Я говорю: «Да нет, я ведь шел к этому, бежал, плыл, летел, полз. Вы мне это специально говорите». Я хотел встать и уйти.

А он усадил меня и говорит: «А если так случится?». Я говорю: «Да нет, я до конца, костями лягу, зубами, всем, чем угодно».

Он спрашивает, а что, если судьи. Я не хотел даже этого слышать, закрыл уши. Он говорит, что по-другому будем общаться: «Без чего ты не видишь смысла своей жизни? Без семьи или без золотой медали?»

Я ответил, что семья – это то, ради чего я все это делаю. Он говорит: «Вот именно. И твоей семье нужна золотая медаль», - рассказал Усик.

Напомним, Усик перед боем с Чисорой освоил новый вид спорта, видео.

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