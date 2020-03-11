Хто став кращим спортсменом?

У Києві відбулася урочиста церемонія вручення щорічної всеукраїнської премії "Герої спортивного року"

Нагороди вручали кращим українським спортсменам у 10 номінаціях.

"Найкращою спортсменкою України стала 19-річна дзюдоїстка Дар'я Білодід.

"Найкращим спортсменом року став борець греко-римського стилю Жан Беленюк.

У номінації "Кращий тренер" переміг дует Світлана Кузнєцова і Геннадій Білодід – тренера Дар'ї Білодід.

"Сенсацією року" став біатлоніст Дмитро Підручний.

У номінації "Краща збірна" перемогла чоловіча збірна України з фехтування на шпагах у складі Богдана Нікішина, Анатолія Герея, Ігоря Рейзліна, Романа Свичкаря. .

"Кращої збірної з ігрових видів" назвали чемпіонів світу з футболу - збірну України U-20.

Нагороду в категорії "Олімпійська надія України" отримала 18-річна легкоатлетка Ярослава Магучих.

Нагороду "зірка" отримав 14-річний стрибун у воду Олексій Середа.

До речі, українські супертяжі, які молодше 30-ти років, можуть прийти на зміну Джошуа, Ф'юрі і Вайлдеру.

Владислав Сіренко

Вік: 24 роки

Громадянство: Україна

Рекорд: 13-0, 12 КО

Українець Сіренко повільно наближається до більш серйозних поєдинків. На даний момент він чемпіон за версією WBF International і чемпіон за версією EBP. Тренується під керівництвом Джеймса Алі Башира, який прогнозує українцю велике майбутнє.

Олександр Захожий

Вік: 26 років

Громадянство: Україна

Рекорд: 13-0, 10 КО

Крім постійних спарингів з топовими супертяжами, українець нещодавно зустрічався з Кевіном Джонсоном, якого йому вдалося перемогти за очками.

Нагадаємо, що Кличко втрутився в гучний скандал в українському боксі: "Це абсолютна дурість".

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