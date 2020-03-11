У Києві відбулася урочиста церемонія вручення щорічної всеукраїнської премії "Герої спортивного року"
Нагороди вручали кращим українським спортсменам у 10 номінаціях.
"Найкращою спортсменкою України стала 19-річна дзюдоїстка Дар'я Білодід.
"Найкращим спортсменом року став борець греко-римського стилю Жан Беленюк.
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У номінації "Кращий тренер" переміг дует Світлана Кузнєцова і Геннадій Білодід – тренера Дар'ї Білодід.
"Сенсацією року" став біатлоніст Дмитро Підручний.
У номінації "Краща збірна" перемогла чоловіча збірна України з фехтування на шпагах у складі Богдана Нікішина, Анатолія Герея, Ігоря Рейзліна, Романа Свичкаря. .
"Кращої збірної з ігрових видів" назвали чемпіонів світу з футболу - збірну України U-20.
Нагороду в категорії "Олімпійська надія України" отримала 18-річна легкоатлетка Ярослава Магучих.
Нагороду "зірка" отримав 14-річний стрибун у воду Олексій Середа.
До речі, українські супертяжі, які молодше 30-ти років, можуть прийти на зміну Джошуа, Ф'юрі і Вайлдеру.
Владислав Сіренко
Вік: 24 роки
Громадянство: Україна
Рекорд: 13-0, 12 КО
Українець Сіренко повільно наближається до більш серйозних поєдинків. На даний момент він чемпіон за версією WBF International і чемпіон за версією EBP. Тренується під керівництвом Джеймса Алі Башира, який прогнозує українцю велике майбутнє.
Олександр Захожий
Вік: 26 років
Громадянство: Україна
Рекорд: 13-0, 10 КО
Крім постійних спарингів з топовими супертяжами, українець нещодавно зустрічався з Кевіном Джонсоном, якого йому вдалося перемогти за очками.
Нагадаємо, що Кличко втрутився в гучний скандал в українському боксі: "Це абсолютна дурість".
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