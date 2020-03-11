В Киеве состоялась торжественная церемония вручения ежегодной всеукраинской премии "Герои спортивного года"
Награды вручали лучшим украинским спортсменам в 10 номинациях.
"Лучшей спортсменкой" Украины стала 19-летняя дзюдоистка Дарья Белодед.
"Лучшим спортсменом" года стал борец греко-римского стиля Жан Беленюк.
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В номинации "Лучший тренер" победил дуэт Светлана Кузнецова и Геннадий Белодед – тренера Дарьи Белодед.
"Сенсацией года" стал биатлонист Дмитрий Пидручный.
В номинации "Лучшая сборная" победила мужская сборная Украины по фехтованию на шпагах в составе Богдана Никишина, Анатолия Герея, Игоря Рейзлина, Романа Свичкаря. .
"Лучшей сборной по игровым видам" назвали чемпионов мира по футболу - сборную Украины U-20.
Награду в категории "Олимпийская надежда Украины" получила 18-летняя легкоатлетка Ярослава Магучих.
Награду "Восходящая звезда" получил 14-летний прыгун в воду Алексей Середа.
К слову, украинские супертяжи, которые младше 30-ти лет, могут придти на смену Джошуа, Фьюри и Уайлдеру.
Владислав Сиренко
Возраст: 24 года
Гражданство: Украина
Рекорд: 13-0, 12 КО
Украинец Сиренко медленно приближается к более серьезным поединкам. На данный момент он чемпион по версии WBF International и чемпион по версии EBP. Тренируется под руководством Джеймса Али Башира, который прогнозирует украинцу большое будущее.
Александр Захожий
Возраст: 26 лет
Гражданство: Украина
Рекорд: 13-0, 10 КО
Кроме постоянных спаррингов с топовыми супертяжами, украинец недавно встречался с Кевином Джонсоном, которого ему удалось победить по очкам.
Напомним, что Кличко вмешался в громкий скандал в украинском боксе: "Это абсолютная глупость".
Как сообщала Politeka, Усик рассказал историю о знакомстве с Ломаченко: "Какой-то маленький чувак".
Также Politeka писала, что конфуз боксера во время боя попал на видео: "Выпал из трусов".