Кто стал лучшим спортсменом?

В Киеве состоялась торжественная церемония вручения ежегодной всеукраинской премии "Герои спортивного года"

Награды вручали лучшим украинским спортсменам в 10 номинациях.

"Лучшей спортсменкой" Украины стала 19-летняя дзюдоистка Дарья Белодед.

"Лучшим спортсменом" года стал борец греко-римского стиля Жан Беленюк.

В номинации "Лучший тренер" победил дуэт Светлана Кузнецова и Геннадий Белодед – тренера Дарьи Белодед.

"Сенсацией года" стал биатлонист Дмитрий Пидручный.

В номинации "Лучшая сборная" победила мужская сборная Украины по фехтованию на шпагах в составе Богдана Никишина, Анатолия Герея, Игоря Рейзлина, Романа Свичкаря. .

"Лучшей сборной по игровым видам" назвали чемпионов мира по футболу - сборную Украины U-20.

Награду в категории "Олимпийская надежда Украины" получила 18-летняя легкоатлетка Ярослава Магучих.

Награду "Восходящая звезда" получил 14-летний прыгун в воду Алексей Середа.

К слову, украинские супертяжи, которые младше 30-ти лет, могут придти на смену Джошуа, Фьюри и Уайлдеру.

Владислав Сиренко

Возраст: 24 года

Гражданство: Украина

Рекорд: 13-0, 12 КО

Украинец Сиренко медленно приближается к более серьезным поединкам. На данный момент он чемпион по версии WBF International и чемпион по версии EBP. Тренируется под руководством Джеймса Али Башира, который прогнозирует украинцу большое будущее.

Александр Захожий

Возраст: 26 лет

Гражданство: Украина

Рекорд: 13-0, 10 КО

Кроме постоянных спаррингов с топовыми супертяжами, украинец недавно встречался с Кевином Джонсоном, которого ему удалось победить по очкам.

Напомним, что Кличко вмешался в громкий скандал в украинском боксе: "Это абсолютная глупость".

Как сообщала Politeka, Усик рассказал историю о знакомстве с Ломаченко: "Какой-то маленький чувак".

Также Politeka писала, что конфуз боксера во время боя попал на видео: "Выпал из трусов".