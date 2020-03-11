Зірка YouTube Логан Пол провів боксерський спаринг із бразильським бійцем MMA Паулу Костою

Відео опубліковане на YouTube-каналі блогера.

Американець прибув в UFC Perfomance Institute і вийшов на ринг проти Кости. Бразилець нокаутував Логана, незважаючи на те що останній спарингувався в захисному шоломі.

Коста виступає в Абсолютному бійцівському чемпіонаті (UFC). В останньому поєдинку бразилець виявився сильнішим кубинця Йоэля Ромеро.

Раніше ми писали, що в Манчестері відбувся бій у суперважкій вазі між британцем Хьюї Ф'юрі - двоюрідним братом Тайсона Ф'юрі, і чехом Павлом Соуром.

Ф'юрі відразу проявив лідерські якості і намагався пробити захист суперника з середньої дистанції.

В кінці другого раунду Ф'юрі відправив Соура в нокдаун правим боковим. У третьому раунді чеський боксер знову опинився на канвасі, після чого кут Соура викинув на ринг рушник.

Ф'юрі відправив у нокаут Соура в третьому раунді.

Відео поєдинку Хьюї Ф'юрі – Павло Соур

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