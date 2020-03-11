Зірка YouTube Логан Пол провів боксерський спаринг із бразильським бійцем MMA Паулу Костою
Відео опубліковане на YouTube-каналі блогера.
Американець прибув в UFC Perfomance Institute і вийшов на ринг проти Кости. Бразилець нокаутував Логана, незважаючи на те що останній спарингувався в захисному шоломі.
Коста виступає в Абсолютному бійцівському чемпіонаті (UFC). В останньому поєдинку бразилець виявився сильнішим кубинця Йоэля Ромеро.
Раніше ми писали, що в Манчестері відбувся бій у суперважкій вазі між британцем Хьюї Ф'юрі - двоюрідним братом Тайсона Ф'юрі, і чехом Павлом Соуром.
Ф'юрі відразу проявив лідерські якості і намагався пробити захист суперника з середньої дистанції.
В кінці другого раунду Ф'юрі відправив Соура в нокдаун правим боковим. У третьому раунді чеський боксер знову опинився на канвасі, після чого кут Соура викинув на ринг рушник.
Ф'юрі відправив у нокаут Соура в третьому раунді.
Відео поєдинку Хьюї Ф'юрі – Павло Соур
Нагадаємо, Усик перед боєм з Чісорою освоїв новий вид спорту, відео.
Як повідомляла Politeka, Усик показав, як буде "знищувати" Чісору: відео нищівних ударів
Також Politeka писала, що промоутер назвав суперників Джошуа на наступні три бою: Усик зайвий.