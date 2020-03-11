Звезда YouTube Логан Пол провел боксерский спарринг с бразильским бойцом MMA Паулу Костой

Видео опубликовано в YouTube-канале блогера.

Американец прибыл в UFC Perfomance Institute и вышел на ринг против Косты. Бразилец нокаутировал Логана, несмотря на то что последний спарринговался в защитном шлеме.

Коста выступает в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). В последнем поединке бразилец оказался сильнее кубинца Йоэля Ромеро.

Ранее мы писали, что в Манчестере состоялся бой в супертяжелом весе между британцем Хьюи Фьюри - двоюродным братом Тайсона Фьюри, и чехом Павлом Соуром.

Фьюри сразу проявил лидерские качаства и пытался пробить защиту соперника со средней дистанции.

В конце второго раунда Фьюри отправил Соура в нокдаун правым боковым. В третьем раунде чешский боксер вновь оказался на канвасе, после чего угол Соура выбросил на ринг полотенце.

Фьюри отправил в нокаута Соур в третьем раунде.

Видео поединка Хьюи Фьюри – Павел Соур

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