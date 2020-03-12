Найвидовищнішими завжди були поєдинки у важкій ваговій категорії

Топ боксерів, з максимально потужними ударами, опублікувало видання xsport.ua.

№3 Луїс Ортіс

Незважаючи на зайву вагу кубинець "знищив" таких жорстких хлопців як Брайан Дженнінгс, Тоні Томпсон і Малік Скотт.

Протягом своєї кар'єри Ортіс провів 31 бій, з яких виграв нокаутом 26 поєдинків.

№2 Деонтей Вайлдер

На другій позиції, несподівано для багатьох, виявився володар, ймовірно, найсильнішого удару в боксі на поточний момент – Деонтей Вайлдер.

У «Бронзового Бомбардувальника» 41 перемога нокаутом з 42-х. Подібної статистики не було навіть у Майка Тайсона.

№1 Ентоні Джошуа

На першому місці виявився чемпіон світу за версіями WBO, IBF, IBO і WBA Ентоні Джошуа, який має 21 дострокову перемогу з 23-х.

Головною причиною, по якій Джошуа вище Вайлдера – рівень опозиції. Серед достроково переможених суперників британця: Ділліан Уайт, Чарльз Мартін, Володимир Кличко і Олександр Повєткін.

Крім того, ми писали, що дев'ять українців потрапили в топ-1000 кращих боксерів світу.

Відомий сайт World Boxing News визначив 1000 кращих боксерів усіх часів і склав дуже цікавий рейтинг, грунтуючись на розрахунках Boxrec.

В цьому рейтингу присутні Сергій Дерев'янченко і В'ячеслав Глазков, які були лише претендентами на чемпіонський пояс.

Флойд Мейвезер

2. Менні Пакьяо

3. Карлос Монзона

4. Шугар Рей Робінсон

5. Мухаммед Алі

6. Джо Луїс

7. Бернард Хопкінс

8. Арчі Мур

9. Оскар Де Ла Хойя

10. Хуліо Сезар Чавес

…37 Володимир Кличко

…100 Олександр Усик

…113 Василь Ломаченко

…139 Віталій Кличко

…354 Віктор Постол

…379 Луїс Малюк Каплан

…808 Сергій Дерев'янченко

…933 В'ячеслав Глазков

…960 Володимир Сидоренко

Нагадаємо, нещодавно ми опублікували топ-5 кращих боксерів в історії: хто так і залишився непереможеним.

Крім того, Politeka повідомляла, хто потрапив у список найкращих боксерів року, несподівані імена.

Також Politeka писала про те, що українець потрапив у трійку кращих боксерів десятиліття.