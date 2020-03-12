Самыми зрелищными всегда были поединки в тяжелой весовой категории

Топ боксеров, с максимально мощными ударами, опубликовало издание xsport.ua.

№3 Луис Ортис

Несмотря на лишний вес кубинец сразил таких жестких парней как Брайан Дженнингс, Тони Томпсон и Малик Скотт.

В течение своей карьеры Ортис провел 31 бой, из которых выиграл нокаутом 26 поединков.

№2 Деонтей Уайлдер

На второй позиции, неожиданно для многих, оказался обладатель, вероятно, самого сильного удара в боксе на текущий момент – Деонтей Уайлдер.

У «Бронзового Бомбардировщика» 41 победа нокаутом из 42-х. Подобной статистики небыло даже у Майка Тайсона.

№1 Энтони Джошуа

На первом месте оказался чемпион мира по версиям WBO, IBF, IBO и WBA Энтони Джошуа, которые имеет 21 досрочную победу из 23-х.

Главной причиной, по которой Джошуа выше Уайлдера – уровень оппозиции. Среди досрочно поверженных соперников британца: Диллиан Уайт, Чарльз Мартин, Владимир Кличко и Александр Поветкин.

Кроме того, мы писали, что девять украинцев попали в топ-1000 лучших боксеров мира.

Известный сайт World Boxing News определил 1000 лучших боксеров всех времен и составил интересный рейтинг, основываясь на расчетах Boxrec.

В этом рейтинге присутствуют Сергей Деревянченко и Вячеслав Глазков, которые были лишь претендентами на чемпионский пояс.

Флойд Мэйвезер

2. Мэнни Пакьяо

3. Карлос Монзон

4. Шугар Рэй Робинсон

5. Мухаммед Али

6. Джо Луис

7. Бернард Хопкинс

8. Арчи Мур

9. Оскар Де Ла Хойя

10. Хулио Сезар Чавес

…37 Владимир Кличко

…100 Александр Усик

…113 Василий Ломаченко

…139 Виталий Кличко

…354 Виктор Постол

…379 Луис Малыш Каплан

…808 Сергей Деревянченко

…933 Вячеслав Глазков

…960 Владимир Сидоренко

Напомним, недавно мы опубликовали топ-5 лучших боксеров в истории: кто так и остался непобежденным.

Кроме того, Politeka сообщала, кто попал в список лучших боксеров года, неожиданные имена.

Также Politeka писала о том, что украинец попал в в тройку лучших боксеров десятилетия.