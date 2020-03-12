Український боксер Олександр Усик офіційно свій наступний бій проведе проти британця Дерека Чісори

Інформацію про бій вже підтвердили обидва промоутери українця – Едді Хирн та Олександр Красюк.

Зустріч відбудеться 23 травня на арені "O2" в Лондоні.

Тим часом, український суперважкоатлет Олександр Усик продовжує активну підготовку до свого наступного бою.

Знаменитий український боксер битиметься з потужним британцем Дереком Чісорою. За словами промоутера Усика Едді Хірна, проведення бою планується на 23 травня.

Фото зі своєю тренування він розмістив на своїй офіційній сторінці в Instagram.

Крім того, український боксер Олександр Усик зможе поборотися за чемпіонський пояс в цьому році, якщо Джошуа і Ф'юрі не зможуть організувати об'єднувальний бій.

Про це розповів промоутер Едді Хірн.

"Усик повинен перемогти Чісору. Але якщо Джошуа не буде битися з Ф'юрі або Вайлдером, якщо той виграє другий матч-реванш, ми будемо битися з переможцем бою Усик – Джошуа. Якщо в грудні AJ поб'ється з Ф'юрі, то переможець цього бою повинен буде підписати контракт з Ділліаном Уайтом", – наводить слова Хірна Boxing Scene.

Нагадаємо, Усик перед боєм з Чісорою освоїв новий вид спорту, відео.

Як повідомляла Politeka, Усик показав, як буде "знищувати" Чісору: відео нищівних ударів

Також Politeka писала, що промоутер назвав суперників Джошуа на наступні три бою: Усик зайвий.