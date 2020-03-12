Український боксер Олександр Усик офіційно свій наступний бій проведе проти британця Дерека Чісори
Інформацію про бій вже підтвердили обидва промоутери українця – Едді Хирн та Олександр Красюк.
Зустріч відбудеться 23 травня на арені "O2" в Лондоні.
Тим часом, український суперважкоатлет Олександр Усик продовжує активну підготовку до свого наступного бою.
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Знаменитий український боксер битиметься з потужним британцем Дереком Чісорою. За словами промоутера Усика Едді Хірна, проведення бою планується на 23 травня.
Фото зі своєю тренування він розмістив на своїй офіційній сторінці в Instagram.
Крім того, український боксер Олександр Усик зможе поборотися за чемпіонський пояс в цьому році, якщо Джошуа і Ф'юрі не зможуть організувати об'єднувальний бій.
Про це розповів промоутер Едді Хірн.
"Усик повинен перемогти Чісору. Але якщо Джошуа не буде битися з Ф'юрі або Вайлдером, якщо той виграє другий матч-реванш, ми будемо битися з переможцем бою Усик – Джошуа. Якщо в грудні AJ поб'ється з Ф'юрі, то переможець цього бою повинен буде підписати контракт з Ділліаном Уайтом", – наводить слова Хірна Boxing Scene.
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