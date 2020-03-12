Украинский боксер Александр Усик официально свой следующий бой проведет против британца Дерека Чисоры

Информацию о бое уже подтвердили оба промоутера украинца – Эдди Хирн и Александр Красюк.

Встреча состоится 23 мая на арене "O2" в Лондоне.

Тем временем, украинский супертяжеловес Александр Усик продолжает активную подготовку к своему следующему бою.

Знаменитый украинский боксер будет драться с мощным британцем Дереком Чисорой. По словам промоутера Усика Эдди Хирна, проведение боя планируется на 23 мая.

Фото со своей тренировки он разместил на своей официальной странице в Instagram.

Кроме того, украинский боксер Александр Усик сможет побороться за чемпионский пояс в этом году, если Джошуа и Фьюри не смогут организовать объединительный бой.

Об этом рассказал промоутер Эдди Хирн.

"Усик должен победить Чисору. Но если Джошуа не будет драться с Фьюри или Уайлдером, если тот выиграет второй матч-реванш, мы будем сражаться с победителем боя Усик – Джошуа. Если в декабре AJ подерется с Фьюри, то победитель этого боя должен будет подписать контракт с Диллианом Уайтом", – приводит слова Хирна Boxing Scene.

Напомним, Усик перед боем с Чисорой освоил новый вид спорта, видео.

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Также Politeka писала, что промоутер назвал соперников Джошуа на следующие три боя: Усик лишний.