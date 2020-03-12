Британський суперважковаговик Дерек Чісора зізнався, що не має наміру провокувати Олександра Усика для розкрутки бою
"Ми не зможемо продати цей бій, ображаючи хлопця. Він же взагалі не розуміє по-англійськи. Якщо я пошлю, він подумає, що я побажав йому доброго ранку.
Мене чекає випробування, і в цьому я чесний з собою. Думаю, це буде найважчий бій у моїй кар'єрі. Не через те, що у нього немає сили, а через точність його ударів і того, як він їх викидає. Коли він робить це - він неймовірний.
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Мені доведеться вилізти зі шкіри, і це правда. Щоб донести свій удар, мені, мабуть, доведеться пропустити п'ять. Але мої бажання і самовідданість залишаються колишніми", - сказав Чісора.
До речі, український боксер Олександр Усик офіційно свій наступний бій проведе проти британця Дерека Чісори.
Інформацію про бій вже підтвердили обидва промоутери українця – Едді Хирн та Олександр Красюк.
Зустріч відбудеться 23 травня на арені "O2" в Лондоні.
Нагадаємо, Усик перед боєм з Чісорою освоїв новий вид спорту, відео.
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