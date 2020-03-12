Британский супертяжеловес Дерек Чисора признался, что не намерен провоцировать Александра Усика для раскрутки боя

"Мы не сможем продать этот бой, оскорбляя парня. Он же вообще не понимает по-английски. Если я пошлю, он подумает, что я пожелал ему доброго утра.

Меня ждет испытание, и в этом я честен с собой. Думаю, это будет самый тяжелый бой в моей карьере. Не из-за того, что у него нет мощи, а из-за точности его ударов и того, как он их выбрасывает. Когда он делает это - он невероятен.

Мне придется вылезти из кожи, и это правда. Чтобы донести свой удар, мне, вероятно, придется пропустить пять. Но мои желание и самоотверженность остаются прежними", - сказал Чисора.

К слову, украинский боксер Александр Усик официально свой следующий бой проведет против британца Дерека Чисоры.

Информацию о бое уже подтвердили оба промоутера украинца – Эдди Хирн и Александр Красюк.

Встреча состоится 23 мая на арене "O2" в Лондоне.

Напомним, Усик перед боем с Чисорой освоил новый вид спорта, видео.

Как сообщала Politeka, Усик показал, как будет "уничтожать" Чисору: видео сокрушительных ударов

Также Politeka писала, что промоутер назвал соперников Джошуа на следующие три боя: Усик лишний.