Колишній американський професійний боксер Бадді Макгірт вважає Теофимо Лопеса фаворитом бою проти Василя Ломаченка

Бадді Макгірт вважає Теренса Кроуфорда кращим боксером світу.

Також він прокоментував бій Ломаченко - Лопес і назвав свого фаворита.

"Я виберу Теофимо. Хлопець може робити це, він може битися. Я нічого не віднімаю у Ломаченка, але я не думаю, що він бився з ким-небудь подібним Теофимо", - резюмував Бадді Макгірт.

Раніше ми писали, що тренер і батько Теофимо Лопеса заявив, що українець Василь Ломаченко зобов'язаний провести бій з його сином.

"Бій з Ломаченком вже зроблений. Ми тільки працюємо над грошима і місцем проведення. Але бій уже готовий. Ломаченко не може не дотримуватися своїх слів. Він повинен побитися з нами, тому що інакше Василя сильно поб'ють його люди з України. Скажуть: "Що за хрень?". Ми здобули пояс, він повинен битися з нами. У Ломаченка немає іншого виходу. Я зробив Ломаченку шах. Прямо зараз у нього шах і мат", – заявив Лопес-старший.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко обрав суперника для бою, готується помста за приниження.

Також Politeka писала, що балакучий американець накинувся на Ломаченка, вимагаючи бою.

Нагадаємо, раніше скандальний Теофимо Лопес накинувся на Ломаченка, закликавши відповісти за слова.