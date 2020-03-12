Также он рассказал, кого считает лучшим боксером мира

Бывший американский профессиональный боксер Бадди Макгирт считает Теофимо Лопеса фаворитом боя против Василия Ломаченко

Бадди Макгирт считает Теренса Кроуфорда лучшим боксером мира.

Также он прокомментировал бой Ломаченко - Лопес и назвал своего фаворита.

"Я выберу Теофимо. Парень может делать это, он может драться. Я ничего не отнимаю у Ломаченко, но я не думаю, что он дрался с кем-нибудь подобным Теофимо", - резюмировал Бадди Макгирт.

Ранее мы писали, что тренер и отец Теофимо Лопеса заявил, что украинец Василий Ломаченко обязан провести бой с его сыном.

"Бой с Ломаченко уже сделан. Мы только работаем над деньгами и местом проведения. Но бой уже готов. Ломаченко не может не придерживаться своих слов. Он должен подраться с нами, потому что иначе Василия сильно побьют его люди из Украины. Скажут: "Что за хрень?". Мы добыли пояс, он должен драться с нами. У Ломаченко нет другого выхода. Я сделал Ломаченко шах. Прямо сейчас у него шах и мат", – заявил Лопес-старший.

Как сообщала Politeka, Ломаченко выбрал соперника для боя, готовится месть за унижения.

Также Politeka писала, что болтливый американец набросился на Ломаченко, требуя боя.

Напомним, ранее скандальный Теофимо Лопес набросился на Ломаченко, призвав ответить за слова.