🚨 New ALL TIME WORLD RECORD @ (350kg) 770lbs @_mrs.irregular🚨 lift off @baxtermc —————————————————————- GOLRY BE TO JESUS! The people who tried to bury me didn’t know I was a seed “Be Irregular” ————————————————————— @official_iron_edge_gym @jailhousestrong @tuffwraps➡️Villain Wristwraps / promo Julius87 • @kalamazookeeper next meet / May 30th @mhpstrongusa supplements / irregularstrength @hustlebuttercbdluxe recovery • @revive.your.life • @bandbell • @lockjaw @texaspowerbars @irregular_strengthrob ————————————————————— #phil413strong #powerlifting #sports #irregularathlete # #powerlifting #weights #strong #beirregular #benchpress #motivation #roadto750lbbenchpress #bodybuilding #muscularlyfat #fitlifestyle #motivate #inspire #hardwork #dedication #fitnessmotivation #trusttheprocess #uplift