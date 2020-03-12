Американець емоційно відреагував на свою перемогу

Американець Джуліус Меддокс встановив новий світовий рекорд у жимі лежачи без екіпіровки - 350 кг

Нове досягнення підкорилося американцеві на турнірі Arnold Classic в Коламбусі.

Зазначимо, що протягом року Меддокс спочатку побив рекорд Кирила Саричева (335 кг) вичавивши 335,5 кг.

Після, в листопаді 2019-го, американець побив свій рекорд, вичавивши 337 кг.

Раніше ми писали, що колишній американський професійний боксер Бадді Макгірт вважає Теофимо Лопеса фаворитом бою проти Василя Ломаченка.

Бадді Макгірт вважає Теренса Кроуфорда кращим боксером світу.

Також він прокоментував бій Ломаченко - Лопес і назвав свого фаворита.

"Я виберу Теофимо. Хлопець може робити це, він може битися. Я нічого не віднімаю у Ломаченка, але я не думаю, що він бився з ким-небудь подібним Теофимо", - резюмував Бадді Макгірт.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко обрав суперника для бою, готується помста за приниження.

Також Politeka писала, що балакучий американець накинувся на Ломаченка, вимагаючи бою.

Нагадаємо, раніше скандальний Теофимо Лопес накинувся на Ломаченка, закликавши відповісти за слова.