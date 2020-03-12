Американец эмоционально отреагировал на свою победу

Американец Джулиус Мэддокс установил новый мировой рекорд в жиме лежа без экипировки - 350 кг

Новое достижение покорилось американцу на турнире Arnold Classic в Коламбусе.

Отметим, что в течение года Мэддокс сначала побил рекорд Кирилла Сарычева (335 кг) выжав 335,5 кг.

После, в ноябре 2019-го, американец побил свой рекорд, выжав 337 кг.

Ранее мы писали, что бывший американский профессиональный боксер Бадди Макгирт считает Теофимо Лопеса фаворитом боя против Василия Ломаченко.

Бадди Макгирт считает Теренса Кроуфорда лучшим боксером мира.

Также он прокомментировал бой Ломаченко - Лопес и назвал своего фаворита.

"Я выберу Теофимо. Парень может делать это, он может драться. Я ничего не отнимаю у Ломаченко, но я не думаю, что он дрался с кем-нибудь подобным Теофимо", - резюмировал Бадди Макгирт.

Как сообщала Politeka, Ломаченко выбрал соперника для боя, готовится месть за унижения.

Также Politeka писала, что болтливый американец набросился на Ломаченко, требуя боя.

Напомним, ранее скандальный Теофимо Лопес набросился на Ломаченко, призвав ответить за слова.