Британський суперважковаговик Дерек Чісора розповів, що думає про поєдинок з Олександром Усиком

«Війна наближається. Усик вважає, що він може піднятися і вижити з великими хлопцями. Він може бути абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі, а 23 травня він дізнається, як бути ураженим справжнім супертяжем.

Він йде на мою територію. Я збираюся гранично точно пояснити йому, чому він ховався в крузервейті, а також помститися за мого хлопця, Тоні Белью. Це буде війна», - сказав Чісора.

Раніше ми писали, що промоутер Олександра Усика Едді Хирн сподівається, що ситуація з коронавірусом не вплине на проведення поєдинків.

«Попереду у нас багато боїв, і я сподіваюся, що все пройде як завжди. У вболівальників в боксі унікальна роль, вони під час бою допомагають боксеру вийти на новий рівень».

«Я не уявляю, як можна провести бій Усик - Чісора без уболівальників в залі. Або як Ентоні Джошуа буде битися з Кубратом Пулєвим на порожньому стадіоні. Такого просто не буде», - вважає Хирн.

Нагадаємо, Усик перед боєм з Чісорою освоїв новий вид спорту, відео.

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Також Politeka писала, що промоутер назвав суперників Джошуа на наступні три бої: Усик зайвий.