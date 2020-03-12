Британский супертяжеловес Дерек Чисора рассказал, что думает о поединке с Александром Усиком

«Война приближается. Усик считает, что он может подняться и выжить с большими парнями. Он может быть абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, но 23 мая он узнает, каково быть пораженным настоящим супертяжеловесом.

Он идет на мою территорию. Я собираюсь предельно точно объяснить ему, почему он прятался в крузервейте, а также отомстить за моего парня, Тони Белью. Это будет война», - сказал Чисора.

Ранее мы писали, что промоутер Александра Усика Эдди Хирн надеется, что ситуация с коронавирусом не повлияет на проведение поединков.

«Впереди у нас много боев, и я надеюсь, что все пройдет как обычно. У болельщиков в боксе уникальная роль, они во время боя помогают боксеру выйти на новый уровень».

«Я не представляю, как можно провести бой Усик - Чисора без болельщиков в зале. Или как Энтони Джошуа будет драться с Кубратом Пулевым на пустом стадионе. Такого просто не будет», - считает Хирн.

Напомним, Усик перед боем с Чисорой освоил новый вид спорта, видео.

Как сообщала Politeka, Усик показал, как будет "уничтожать" Чисору: видео сокрушительных ударов

Также Politeka писала, что промоутер назвал соперников Джошуа на следующие три боя: Усик лишний.