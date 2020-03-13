Олександр Усик заявив, що бій проти Дерека Чісори стане великим випробуванням для нього

"Я до кінця ще не скуштував суперважку вагову категорію. Бій з Дереком Чісорою, я думаю, буде великим випробуванням для мене. Я буду старанно готуватися до нього, так само, як це роблю до всіх своїх поєдинків. Думаю, що фанатам боксу ми утнемо гарне шоу і люди порадіють, подивившись його", – заявив Усик в інтерв'ю YouTube-каналу Matchroom Boxing.

Крім того, він згадав про витівки Чісори по відношенню до братів Кличко

"Я колись дивився бій Чісори проти Віталія Кличка, коли він ударив його по обличчю, а потім плювався водою у Володимира. Я думаю, що він вже переріс це дитячість і буде більш серйозно до всього ставитися. Я до його витівок готовий", – додав Усик.

Також ми писали, що український боксер Олександр Усик висловився щодо майбутнього поєдинку з Дереком Чісорою.

Нещодавно українець розповів про якості американського бійця.

"Бій з Белл, який пройшов в Манчестер у 2018 році, був неймовірним досвідом, тепер я можу зробити це ще раз на неймовірній арені О2 в Лондоні. Мені не терпиться знову виступити перед британськими фанами.

У крузервейті я досяг стелі, став абсолютом, тепер іду по такому ж шляху в суперважкому дивізіоні. Я чекаю цього випробування з Чісорою. Він сильний, жорсткий і витривалий. Я пам'ятаю, як був любителем і дивився за його поєдинком з Віталієм Кличком, він здавався таким величезним.

Зараз же вже я сам б'юся з Чісорою. Я працюю в своєму таборі, щоб показати захоплюючий бій 23 травня", - наводить слова Олександра Sky Sports.

Зазначимо, що найдешевший квиток можна купити за 40 фунтів стерлінгів (1320 гривень), а найдорожчий за 800 фунтів (26400 грн).

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