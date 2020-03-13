Суперважковаговик Дерек Чісора обіцяє 23 травня в Лондоні «теплий» прийом Олександру Усику

Британець заявив, що, можливо, це буде найважчий бій у його кар'єрі.

«Буде заміс. Я вже почав брати уроки танців. Запалимо! Він у мене затанцює, бро. Затанцює. Так, буде непросто, навіщо брехати. Можливо, чекає найскладніший бій у кар'єрі», - заявив Чісора.

Дерек зазначив, що готовий пропустити від Усика удари, щоб вломити одним своїм.

«Так, у нього немає мощі, але точності його ударів і того, як він їх накидає — це щось! Те, як він це робить, неймовірно. Так, я буду пропускати. Звичайно. Можливо, доведеться пропустити з п'ят плюх, щоб одну свою вставити, але вже як є. Та й ладно. Я на сніданок їм таке лайно! Ніяк це на мій голод і зосередженість не вплине», - резюмував Чісора.

До речі, британський суперважковаговик Дерек Чісора зізнався, що не має наміру провокувати Олександра Усика для розкрутки бою.

"Ми не зможемо продати цей бій, ображаючи хлопця. Він же взагалі не розуміє по-англійськи. Якщо я пошлю, він подумає, що я побажав йому доброго ранку.

Мене чекає випробування, і в цьому я чесний з собою. Думаю, це буде найважчий бій у моїй кар'єрі. Не через те, що у нього немає сили, а через точності його ударів і того, як він їх викидає. Коли він робить це він неймовірний", - сказав Чісора.

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