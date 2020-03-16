Український боксер Олександр Усик під час прес-конференції, зробив селфі зі своїм суперником Дереком Чісорою

В кадр потрапив і менеджер британця Девід Хей і Едді Хірн, що додає фото мощі.

В коментарях фанати і фолловери боксера бажають українцю перемоги: "Саня навішай йому💪🥊", " Усик! Машина, ламай стандарти, покажи людям , що вони унікальні і можуть все!!! Від душі 🙏🏻", " Удачі в Бою💪".

До речі, українського боксера Олександра Усика сфотографували в аеропорту Лондона, куди він прилетів на прес-конференцію напередодні бою з Дереком Чісорою.

Відзначимо, що українець ходить в багаторазовій медичній масці, щоб убезпечити себе від коронавірусу.

Також ми писали, що український боксер Олександр Усик висловився щодо майбутнього поєдинку з Дереком Чісорою.

Нещодавно українець розповів про якості американського бійця.

"Бій з Белл, який пройшов в Манчестер у 2018 році, був неймовірним досвідом, тепер я можу зробити це ще раз на неймовірній арені О2 в Лондоні. Мені не терпиться знову виступити перед британськими фанами.

У крузервейті я досяг стелі, став абсолютом, тепер іду по такому ж шляху в суперважкому дивізіоні. Я чекаю цього випробування з Чісорою. Він сильний, жорсткий і витривалий. Я пам'ятаю, як був любителем і дивився за його поєдинком з Віталієм Кличком, він здавався таким величезним.

Зараз же вже я сам б'юся з Чісорою. Я працюю в своєму таборі, щоб показати захоплюючий бій 23 травня", - наводить слова Олександра Sky Sports.

Зазначимо, що найдешевший квиток можна купити за 40 фунтів стерлінгів (1320 гривень), а найдорожчий за 800 фунтів (26400 грн).

Нагадаємо, що Усик зробив визнання напередодні бою з Чісорою: "До всіх своїх поєдинків я...".

Як повідомляла Politeka, озвучена ціна найдешевшого квитка на поєдинок Усик - Чісора.

Також Politeka писала, що Чісора пригрозив Усику напередодні бою: "Він у мене затанцює".