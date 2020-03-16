Украинский боксер Александр Усик во время пресс-конференции, сделал селфи со своим соперником Дереком Чисорой
В кадр попал и менеджер британца Дэвид Хэй и Эдди Хирн,что добавляет фото мощи.
В комментариях фанаты и подписчики боксера желают украинцу победы: "Саня навешай ему💪🥊", " Усик! Машина, ломай стандарты, покажи людям , что они уникальны и могут всё!!! От души 🙏🏻", " Удачи в Бою💪".
Кухар из "Танцев со звездами" залезла в ванную и показала, чем привлекает мужчин: "Красота!"
Соблазнительная Джей Ло в неудобной позе засветила самые горячие места: "Вот это красота"
Украинская Кардашьян в мини-бикини сверкнула прелестями на отдыхе: "Жаркая какая!"
Бузова без стыда посветила достоинствами в развратном пеньюаре: "Зачем такое выставлять?"
К слову, украинского боксера Александра Усика запечатлели в аэропорту Лондона, куда он прилетел на пресс-конференцию накануне боя с Дереком Чисорой.
Отметим что, что украинец ходит в многоразовой медицинской маске, чтобы обезопасить себя от коронавируса.
Также мы писали, что украинский боксер Александр Усик высказался касательно грядущего поединка с Дереком Чисорой.
Недавно украинец рассказал о качествах американского бойца.
"Бой с Беллью, который прошел в Манчестер в 2018 году, был невероятным опытом, теперь я могу сделать это еще раз на невероятной арене О2 в Лондоне. Мне не терпится снова выступить перед британскими фанами.
В крузервейте я достиг потолка, стал абсолютом, теперь иду по такому же пути в супертяжелом дивизионе. Я жду настоящего испытания с Чисорой. Он силен, жесткий и выносливый. Я помню, как был любителем и смотрел за его поединком с Виталием Кличко, он казался таким огромным.
Сейчас же уже я сам бьюсь с Чисорой. Я работаю в своем лагере, чтобы показать захватывающий бой 23 мая", - приводит слова Александра Sky Sports.
Отметим, что самый дешевый билет можно купить за 40 фунтов стерлингов (1320 гривен), а самый дорогой за 800 фунтов (26400 грн).
Напомним, что Усик сделал признание накануне боя с Чисорой: "Ко всем своим поединкам я...".
Как сообщала Politeka, озвучена цена самого дешевого билета на поединок Усик - Чисора.
Также Politeka писала, что Чисора пригрозил Усику накануне боя: "Он у меня затанцует".