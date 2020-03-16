Украинский боксер Александр Усик во время пресс-конференции, сделал селфи со своим соперником Дереком Чисорой

В кадр попал и менеджер британца Дэвид Хэй и Эдди Хирн,что добавляет фото мощи.

В комментариях фанаты и подписчики боксера желают украинцу победы: "Саня навешай ему💪🥊", " Усик! Машина, ломай стандарты, покажи людям , что они уникальны и могут всё!!! От души 🙏🏻", " Удачи в Бою💪".

К слову, украинского боксера Александра Усика запечатлели в аэропорту Лондона, куда он прилетел на пресс-конференцию накануне боя с Дереком Чисорой.

Отметим что, что украинец ходит в многоразовой медицинской маске, чтобы обезопасить себя от коронавируса.

Также мы писали, что украинский боксер Александр Усик высказался касательно грядущего поединка с Дереком Чисорой.

Недавно украинец рассказал о качествах американского бойца.

"Бой с Беллью, который прошел в Манчестер в 2018 году, был невероятным опытом, теперь я могу сделать это еще раз на невероятной арене О2 в Лондоне. Мне не терпится снова выступить перед британскими фанами.

В крузервейте я достиг потолка, стал абсолютом, теперь иду по такому же пути в супертяжелом дивизионе. Я жду настоящего испытания с Чисорой. Он силен, жесткий и выносливый. Я помню, как был любителем и смотрел за его поединком с Виталием Кличко, он казался таким огромным.

Сейчас же уже я сам бьюсь с Чисорой. Я работаю в своем лагере, чтобы показать захватывающий бой 23 мая", - приводит слова Александра Sky Sports.

Отметим, что самый дешевый билет можно купить за 40 фунтов стерлингов (1320 гривен), а самый дорогой за 800 фунтов (26400 грн).

Напомним, что Усик сделал признание накануне боя с Чисорой: "Ко всем своим поединкам я...".

Как сообщала Politeka, озвучена цена самого дешевого билета на поединок Усик - Чисора.

Также Politeka писала, что Чисора пригрозил Усику накануне боя: "Он у меня затанцует".