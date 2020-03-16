Український боксер Олександр Усик зізнався, що захворів новим видом вірусу

В Instagram суперважкоатлет жартома назвав хворобу «хэппивирусом».

«Я хочу вам де в чому зізнатися. Ось прямо відверто сказати, що я хворий. Захворів я. І можу назвати чимось. Новий виток вірусу, ним хворіють багато людей, але до кінця не знають. Але я вже дізнався. Я точно цим хворий. Хеппівирус! Так! Ще раз повторю: хэппивирус! Ха-ха-ха-ха! Я хворий хеппівирусом. Сірий, ти хворий цим вірусом? Він теж хворий. Вірус ось так передається, коли поруч», - повідомив українець в Instagram.

Усик признался, что заболел новым видом вируса 😳 Супертяж назвал болезнь «хэппивирусом» 👏 #украинскийбокс #усик #лакипанчнет #ukrainianboxing #usyk #luckypunchnet Gepostet von Luckypunch.net am Samstag, 14. März 2020

Раніше ми писали, що українського боксера Олександра Усика сфотографували в аеропорту Лондона, куди він прилетів на прес-конференцію напередодні бою з Дереком Чісорою.

Відзначимо, що українець ходить в багаторазовій медичній масці, щоб убезпечити себе від коронавірусу.

"У нього більше шансів програти вірусу, ніж бути побитим Чісорою" - пишуть у коментарях користувачі мережі.

Нагадаємо, що Усик зробив зізнання напередодні бою з Чісорою: "До всіх своїх поєдинків я...".

Як повідомляла Politeka, озвучена ціна найдешевшого квитка на поєдинок Усик - Чісора.

Також Politeka писала, що Чісора пригрозив Усику напередодні бою: "Він у мене затанцює".