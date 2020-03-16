Украинский боксер Александр Усик признался, что заболел новым видом вируса

В Instagram супертяжеловес в шутку назвал болезнь «хэппивирусом».

«Я хочу вам кое в чем признаться. Вот прямо откровенно сказать, что я болен. Заболел я. И могу назвать чем. Новый виток вируса, им болеют многие люди, но до конца не знают. Но я уже узнал. Я точно этим болен. Хэппивирус! Да! Еще раз повторю: хэппивирус! Ха-ха-ха-ха! Я болен хэппивирусом. Серый, ты болен этим вирусом? Он тоже болен. Вирус вот так передается, когда рядом», - сообщил украинец в Инстаграм.

Усик признался, что заболел новым видом вируса 😳 Супертяж назвал болезнь «хэппивирусом» 👏 #украинскийбокс #усик #лакипанчнет #ukrainianboxing #usyk #luckypunchnet Gepostet von Luckypunch.net am Samstag, 14. März 2020

Ранее мы писали, что украинского боксера Александра Усика запечатлели в аэропорту Лондона, куда он прилетел на пресс-конференцию накануне боя с Дереком Чисорой.

Отметим что, что украинец ходит в многоразовой медицинской маске, чтобы обезопасить себя от коронавируса.

"У него больше шансов проиграть вирусу, чем быть побитым Чисорой" - пишут в комментариях пользователи сети.

Напомним, что Усик сделал признание накануне боя с Чисорой: "Ко всем своим поединкам я...".

Как сообщала Politeka, озвучена цена самого дешевого билета на поединок Усик - Чисора.

Также Politeka писала, что Чисора пригрозил Усику накануне боя: "Он у меня затанцует".