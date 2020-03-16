Украинский боксер Александр Усик признался, что заболел новым видом вируса
В Instagram супертяжеловес в шутку назвал болезнь «хэппивирусом».
«Я хочу вам кое в чем признаться. Вот прямо откровенно сказать, что я болен. Заболел я. И могу назвать чем. Новый виток вируса, им болеют многие люди, но до конца не знают. Но я уже узнал. Я точно этим болен. Хэппивирус! Да! Еще раз повторю: хэппивирус! Ха-ха-ха-ха! Я болен хэппивирусом. Серый, ты болен этим вирусом? Он тоже болен. Вирус вот так передается, когда рядом», - сообщил украинец в Инстаграм.
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Ранее мы писали, что украинского боксера Александра Усика запечатлели в аэропорту Лондона, куда он прилетел на пресс-конференцию накануне боя с Дереком Чисорой.
Отметим что, что украинец ходит в многоразовой медицинской маске, чтобы обезопасить себя от коронавируса.
"У него больше шансов проиграть вирусу, чем быть побитым Чисорой" - пишут в комментариях пользователи сети.
Напомним, что Усик сделал признание накануне боя с Чисорой: "Ко всем своим поединкам я...".
Как сообщала Politeka, озвучена цена самого дешевого билета на поединок Усик - Чисора.
Также Politeka писала, что Чисора пригрозил Усику накануне боя: "Он у меня затанцует".