Промоутер Боб Арум підтвердив побоювання, що бій Василя Ломаченка і Теофимо Лопеса може бути перенесений

Про це повідомляє інсайдер Майк Коппинджер в Twitter.

"Арена "Медісон-сквер-гарден" повинна була надати повну гарантію, щоб отримати цей бій. Якщо не буде глядачів, то наша домовленість вже не буде актуальною. Ми нічого не можемо зробити в такій ситуації. Залишається пояснити її боксерам", - зазначив Арум.

До речі, бій Ломаченко-Лопес повинен відбудеться зовсім скоро.

На кону поєдинку будуть титули чемпіонатів світу за версіями WBC, WBO, WBA і IBF.

Лопес нокаутував у другому раунді Річарда Коммі і виграв пояс чемпіона Міжнародної федерації боксу. Відзначимо, що до цього поєдинку учасники домовилися, що переможець в першій половині 2020 року зустрінеться з Ломаченком.

Ломаченко провів свій останній бій в в серпні минулого року. 31-річний українець дебютував перед британською аудиторією і переміг Люка Кемпбелла одноголосним рішенням суддів у Лондоні.

Раніше ми писали, що чемпіонка світу Кларесса Шилдс під час спілкування з Теофимо Лопесом прокоментувала бій американця з українцем Василем Ломаченком.

«Ви про що взагалі? Адже ми з Теофимо друзі. Ломаченко – відмінний боксер, але Лопес сильніше, ніж люди думають.

Він був одним в любителях, а в професіоналах у нього зовсім інший стиль. Раніше він більше рухався корпусом, уникав ударів, а зараз йде вперед, б'є суперників. Але Лопес також вміє рухатися, як Ломаченко. Люди цього не знають.

Так що мені цікаво, як Василь впорається з цією комбінацією сили і рухи. Ну і Лопес молодий», - заявила Шилдс.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко обрав суперника для бою, готується помста за приниження.

Також Politeka писала, що балакучий американець накинувся на Ломаченка, вимагаючи бою.

Нагадаємо, раніше скандальний Теофимо Лопес накинувся на Ломаченка, закликавши відповісти за слова.